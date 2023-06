Sport in tv oggi venerdì 23 giugno: programma e orario di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, venerdì 23 giugno. Occhi puntati sui Giochi Europei di Cracovia, ma anche sui tornei di tennis in Germania (Atp Halle e Wta Berlino) e Inghilterra (Atp Queen’s e Wta Birmingham). Spazio anche al nuoto con il Settecolli, al volley con l’Italia maschile impegnata in Nations League e alla MotoGP con la prima giornata del weekend di Assen. Infine il piatto forte: gara-7 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che decreterà la vincitrice del titolo. Di seguito, la programmazione di oggi.