Sport in tv oggi mercoledì 23 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di mercoledì 23 agosto. Piatto forte della giornata senza dubbio i Mondiali di Budapest, arrivati alla loro quinta giornata di gare. L’Italia del volley scende di nuovo in campo per la sfida contro la Croazia. Tanto tennis, tra qualificazioni degli Us Open e i due tornei ATP/WTA di Winston-Salem e Cleveland.