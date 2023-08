Calciomercato, Bayern Monaco interessato a Bella-Kotchap: può essere lui il sostituto di Pavard

Bayern Monaco molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. I bavaresi sono infatti alla ricerca di un sostituto di Benjamin Pavard, promesso sposo dell’Inter, e preferirebbero cedere il francese solamente avendo la certezza di rimpiazzarlo a dovere. Secondo quanto riportato da Sky Sports, i campioni di Germania avrebbero messo gli occhi su Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco classe 2001 in forza al Southampton.