Sport in tv oggi mercoledì 17 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 17 gennaio 2024. Tanta Italia in campo a Melbourne per il secondo turno degli Australian Open, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti passando per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Spazio poi al basket con la Champions League, l’Eurocup e lo spettacolo della NBA, al calcio con la Coppa d’Africa, la Copa del Rey e la FA Cup, ma anche agli sport invernali come snowboard e salto con gli sci. Da non dimenticare poi il volley e il biliardo in un’altra giornata tutta da vivere.