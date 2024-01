Sport in tv oggi mercoledì 10 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 10 gennaio 2024. Come di consueto, la giornata comincia con i tanti tornei di tennis che si disputano tra Australia e Nuova Zelanda e vedono impegnati numerosi italiani. Spazio poi agli sport invernali come biathlon e pattinaggio di figura, quindi al basket con Eurocup ed Eurolega. Non mancano neppure il biliardo con il The Masters e il volley con Champions League e Cev Cup, mentre in serata sarà protagonista il calcio italiano con i due quarti di Coppa Italia Lazio-Roma e Milan-Atalanta, ma anche il calcio estero con il derby di Madrid tra Real e Atletico (semifinale di Supercoppa) e Liverpool-Fulham di Carabao Cup.