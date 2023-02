Sport in tv oggi, martedì 28 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, martedì 28 febbraio: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Continua la Serie A con in campo dalle 18:30 Cremonese-Roma, per terminare con il derby serale tra Juventus e Torino. Per il tennis continua l‘ATP di Dubai, mentre prosegue anche il Mondiale di Sci. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.