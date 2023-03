Sport in tv oggi, martedì 14 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 14 marzo 2023. L’Inter si gioca tutto nella trasferta portoghese nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Competizioni europee anche per quanto riguarda volley e basket. Poi tanto tennis dal deserto californiano di Indian Wells. E ancora, sport nordico con sci di fondo e salto con gli sci. Sportface vi racconterà tutto nel dettaglio, ma intanto ecco il programma per seguire tutto lo sport di oggi in diretta tv.