Sport in tv oggi, lunedì 27 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di lunedì 27 marzo 2023. Comincia una nuova giornata all’insegna dello sport e il filo conduttore con quella appena terminata è il Miami Open 2023. In campo Lorenzo Sonego per il suo match di terzo turno e Martina Trevisan per la sfida di ottavi di finale. Spazio anche al calcio con il monday night di Serie C Pordenone-Pro Sesto e ovviamente le qualificazioni agli Europei 2024. Di seguito il programma completo e dettagliato, con tutte le informazioni sulle dirette tv.