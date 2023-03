Masters 1000 Miami 2023: Tsitsipas supera Garin in tre set, delude Auger-Aliassime

Altra giornata, altre sorprese nel Masters 1000 di Miami 2023, dove si stanno disputando gli ultimi match di terzo turno della parte bassa del tabellone. Buona la prima per Stefanos Tsitsipas, che rischia grosso contro il qualificato Garin ma la spunta per 6-3 4-6 6-4. Il greco, che non aveva disputato il secondo turno per via del forfait di Gasquet, non è apparso ancora al meglio ed ha faticato più del previsto, specialmente nel terzo set. Dal 3-4 40-40, tuttavia, è salito in cattedra ed ha staccato il pass per gli ottavi di finale, mandando al tappeto Garin dopo 2h06′ di gioco. Al prossimo turno se la vedrà contro Karen Khachanov, il quale con sorprendente facilità ha liquidato in due set (6-2 6-4) Jiri Lehecka, giustiziere di Lorenzo Musetti.

Clamorosa eliminazione per Felix Auger-Aliassime, estromesso dall’argentino Francisco Cerundolo. 6-2 7-5 il punteggio in favore del semifinalista della scorsa edizione, capace di ritrovare il suo miglior tennis proprio nella settimana del bisogno, in cui difende molti punti. Bocciato il canadese, che non ci ha capito nulla fino al 6-2 4-2 e, pur recuperando il break di svantaggio, non è riuscito a completare la rimonta né raggiungere almeno il tie-break. Out anche Mackenzie McDonald, che al turno precedente aveva sconfitto Matteo Berrettini. L’americano si è arreso in due set al francese Halys, autore di 15 ace e capace di salvare tutte e sei le palle break concesse. 7-6 6-3 lo score finale.