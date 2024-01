Sport in tv oggi giovedì 18 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 18 gennaio 2024. Tanta Italia in campo a Melbourne per il secondo turno degli Australian Open, con ben cinqu azzurri impegnati a caccia del terzo round. In Arabia Saudita è tempo di Supercoppa Italiana con il nuovo format e la prima delle due semifinali: in campo Napoli e Fiorentina. Poi il biathlo, con la tappa di Anterselva che prende il via. Ma tanto altro ancora.