Sport in tv oggi, domenica 6 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, domenica 6 agosto: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Proseguono i Mondiali femminili con gli ottavi di finale, così come le amichevoli dei club di Serie A. C’è poi la MotoGP protagonista a Silverstone e, sempre in Inghilterra, il Community Shield tra Manchester City e Arsenal. Spazio quindi ai Mondiali di ciclismo di Glasgow e ai tornei di tennis di Praga e Washington. Infine continuano anche gli Europei di beach volley a Vienna con le semifinali. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.