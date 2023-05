Spiteri-Bertoldo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023

Dalila Spiteri affronterà Jessica Bertoldo nell’atto finale delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2023. Due ragazze che sul Campo Pietrangeli giocheranno sicuramente la partita più importante della loro vita. In palio, a differenza di quanto si pensava all’inizio del torneo, non ci sarà una wild card per le qualificazioni. Quella è già sicura, anche per chi uscirà sconfitta da questo incontro. Per chi vince, invece, ci sarà l’occasione di ricevere l’invito per il tabellone principale del 1000 capitolino. Un’occasione incredibile per due tenniste che abitualmente frequentano il circuito ITF. Sia per il prestigio e l’emozione di un traguardo del genere, ma anche per un montepremi decisamente importante. Spiteri arriva a questa sfida da prima testa di serie del draw, mentre Bertoldo è stata la vera rivelazione di queste giornate di matches al Foro Italico.

Spiteri e Bertoldo scenderanno in campo oggi, sabato 6 maggio alle ore 12:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste al termine del confronto.