Leonardo Semplici è sempre più vicino alla panchina dello Spezia. Dopo l’esonero di Luca Gotti, arrivato dopo il pareggio per 2-2 al Castellani contro l’Empoli, l’ex tecnico del Cagliari è il prescelto della dirigenza bianconera per trascinare le Aquile alla terza salvezza consecutiva. La trattativa va avanti ormai da giorni, e già da domani Semplici è atteso in città per iniziare la sua avventura.