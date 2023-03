Sorteggio Inter ai quarti di finale di Champions League: data, orario e diretta tv

Venerdì 17 marzo alle 12:00 avrà luogo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L’evento si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e Sportface.it vi terrà compagnia sugli accoppiamenti definiti dall’urna. Il sorteggio potrà essere seguito su Dazn e Sky, oltre che in streaming sul sito e i canali della Uefa. L’Inter di Inzaghi, dopo aver sconfitto il Porto negli ottavi, scoprirà qui la sua prossima avversaria. Avversaria che potrà essere qualunque, anche eventualmente Milan e Napoli, in quanto non ci saranno limitazioni al sorteggio.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’INTER

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI

TABELLONE E ACCOMPIAMENTI QUARTI DI FINALE