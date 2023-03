Sonego-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Sonego affronterà Frances Tiafoe nel terzo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Il tennista piemontese dopo aver battuto il britannico Daniel Evans proverà a ribaltare il pronostico contro il beniamino di casa Frances Tiafoe, reduce dalla semifinale ad Indian Wells. Lo statunitense all’esordio ha sofferto tanto contro Watanaki, ma è chiaramente in fiducia sia tecnicha che mentale. Lorenzo come suo solito darà tutto, cercando di conquistare un posto tra i migliori sedici del torneo. I due si sono affrontati pochi mesi fa sia a Parigi Bercy che in Coppa Davis, con una vittoria per parte.

Sonego e Tiafoe scenderanno in campo nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 all’01:00 italiana. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista statunitense, offrendo una diretta testuale. Il nostro sito garantirà inoltre ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.