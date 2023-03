Le condizioni meteo non hanno consentito la disputa delle qualificazioni relative alla Coppa del Mondo di skicross a Veysonnaz, in Svizzera. Lo comunica la Fis in un comunicato in cui fa riferimento alle intense nevicate e forti raffiche di vento. Si scenderà sulla neve sabato 11 marzo a partire dalle ore 14:00. Le finali domenica alle 11:00 e 13:25.