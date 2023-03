Start list seconda manche gigante femminile Are 2023: orario e ordine di discesa

Ecco la start list e i pettorali di partenza della seconda manche del gigante femminile di Are 2023 con quattro italiane al via, ovvero Elisa Platino, Rebecca Melesi, Marta Bassino e soprattutto Federica Brignone, quarta dopo la prima prova. Shiffrin può controllare e gestire un vantaggio importante dopo la manche corsa in mattinata. L’appuntamento è per oggi, venerdì 10 marzo alle ore 13:00 con la seconda manche, ecco la start list completa.

1 26 TRUPPE Katharina AUT 58.07

2 34 LOEVBLOM Hilma SWE 58.07

3 44 LJUTIC Zrinka CRO 57.99

4 39 NYBERG Lisa SWE 57.96

5 35 MEILLARD Melanie SUI 57.94

6 38 PLATINO Elisa ITA 57.77

7 43 MELESI Roberta ITA 57.72

8 18 GISIN Michelle SUI 57.71

9 30 KAPPAURER Elisabeth AUT 57.56

10 19 SIEBENHOFER Ramona AUT 57.52

11 27 BRUNNER Stephanie AUT 57.42

12 11 MOLTZAN Paula USA 57.31

13 13 ROBINSON Alice NZL 57.31

14 28 SCHEIB Julia AUT 57.30

15 3 MOWINCKEL Ragnhild NOR 57.19

16 25 O BRIEN Nina USA 57.17

17 10 BUCIK Ana SLO 57.04

18 12 FRASSE SOMBET Coralie FRA 57.02

19 5 BASSINO Marta ITA 56.89

20 29 ALPHAND Estelle SWE 56.79

21 1 VLHOVA Petra SVK 56.76

22 9 WORLEY Tessa FRA 56.68

23 17 HOLDENER Wendy SUI 56.61

24 8 STJERNESUND Thea Louise NOR 56.32

25 6 HECTOR Sara SWE 56.29

26 14 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 56.24

27 4 BRIGNONE Federica ITA 56.20

28 16 GRITSCH Franziska AUT 56.09

29 15 GRENIER Valerie CAN 55.74

30 7 SHIFFRIN Mikaela USA 55.16