Sinner-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner affronterà Frances Tiafoe nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2023, torneo in programma dal 22 al 29 ottobre. Dopo la rocambolesca sconfitta nella semifinale del 2021 proprio nella capitale austriaca, Sinner proverà a prendersi la rivincita sul tennista statunitense. L’azzurro ha ottenuto due convincenti vittorie ai danni di Shelton e Sonego, servendo come mai fatto prima in carriera (in entrambi i match oltre l’80% di prime in campo). Tiafoe è stato invece fortunato al primo turno, dove ha beneficiato del ritiro di Evans, per poi superare in rimonta un avversario in forma come Monfils. Sinner è avanti 2-1 nei precedenti (considerando anche le Next Gen Finals) e partirà favorito.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Tiafoe scenderanno in campo venerdì 27 ottobre come quarto match sul Center Court dalle ore 14.00 (al termine di Zverev-Rublev, in programma non prima delle 17.30). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà i quarti di finale tra Sinner e Tiafoe attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.