Short track, Coppa del Mondo Pechino 2023: Valcepina e la staffetta mista si fermano ai piedi del podio

Seconda giornata di gare al Capital Indoor Stadium di Pechino, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di short track. L’Italia riponeva molte speranze nella staffetta mista che ben si era comportata ieri nelle eliminatorie e reduce dal podio di Montreal. Purtroppo una caduta nel corso della finale odierna ha interrotto la striscia del nostro quartetto (Nadalini, A.Sighel, Valcepina, P.Sighel), che si è dovuto accontentare della quarta posizione finale alle spalle di Olanda, Cina e Stati Uniti. Podio solamente sfiorato anche per Martina Valcepina, che nei 500 metri femminili è quarta dietro all’americana Kristen Santos-Griswold e alle cinesi padrone di casa Fan Kexin e Wang Ye. Per quanto concerne le Finali B, Chiara Betti è decima dopo la squalifica nei 500. Nei 1500, sempre finali B, secondo posto per Elisa Confortola nella gara femminile e per Pietro Sighel in quella maschile. Per entrambi nono posto nella classifica complessiva. Arianna Sighel, settima sulla linea d’arrivo, è stata classificata quattordicesima.