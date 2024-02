Serie C: L’Avellino torna alla vittoria e batte 2-1 la Casertana

Nella sera del 19 febbraio vanno in scena sette match validi per il ventisettesimo turno del campionato di Serie C 2023/24. L’Avellino sfida la Casertana in una sfida diretta per il secondo posto in classifica e terminata 2-1. Sugli altri campi, il Cesena vince sul Sestri Levante per 3-1 e il Legnano ha la meglio sul Fiorenzuola per 2-1.

La partita tra Avellino e Casertana, scontro tra seconda e terza classificata, si dimostra sin da subito accesa. Il risultato si sblocca dopo appena due minuti, con Patierno che porta l’Avellino in vantaggio. I Lupi raddoppiano poco dopo, con D’Ausilio che segna la rete del 2-0 al 14′. La Casertana però non tarda a rispondere e Curcio parte dal dischetto al 20‘, dimezzando le distanze. Il resto del primo tempo non regala altre reti e si va a riposo sul 2-1. Nella seconda metà di gioco, entrambe le squadre trovano diverse opportunità, senza però trovare il gol. Sul finale di partita, Toscano abbandona il campo per infortunio e la Casertana, terminati i cambi, completa il match in dieci. La partita termina 2-1.

Sugli altri campi, il Gubbio pareggia con l’Entella per 0-0. Il Foggia vince sul Brindisi per 2-0, con Santaniello che trova la rete al 15′ e Salines che raddoppia al 76′. Vittoria in trasferta anche per il Cesena, che piena 3-1 il Sestri Levante. Gli ospiti trovano il vantaggio al 15′ con Shpendi, e i padroni di casa pareggiano al 44′ con Forte. Nel secondo tempo, Kargbo al 68′ trova il 2-1 e infine è Donnarumma all’89’ a mettere il risultato in cassaforte. Vittoria in extremis per la Turris contro il Potenza, con la formazione di Torre del Greco che passa in vantaggio al 92′ su autogol di Hristov. Il Sorrento vince in casa contro la Virtus Francavilla per 1-0, con la rete decisiva firmata da Martignago al 52′. Infine, il Legnano ha la meglio sul Firenzuola per 2-1. Gli ospiti si portano in vantaggio al 2′ con D’Amico, con i padroni di casa che pareggiano al 39′ con Giani. Il gol della vittoria è poi collezionato da Svidercoschi al 78′ dal dischetto.