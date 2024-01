Serie C 2023/24: Benevento vince sulla Casertana ed è quarto in classifica

Benevento ha la meglio sulla Casertana per 1-0, nella partita valida per il ventiduesimo turno di Serie C 2023/24. Nella prossima giornata, i vincitori incontreranno Taranto, mentre la Casertana scenderà in campo in casa contro Latina.

Nel primo tempo è il Benevento a salire in cattedra, dettando i ritmi di gioco del match. La squadra di casa però non riesce a sbloccare la partita, nonostante la Casertana sia chiusa all’angolo del ring per quasi tutti i primi quarantacinque minuti. I giallorossi verticalizzano raramente, fermati da una solida difesa ospite. Si va a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo, il copione è lo stesso. Il Benevento è in pieno controllo, con la Casertana che difende strenuamente. Mancano solo dieci minuti di gioco, quando il match si sblocca: Berra vede la porta al 80′ e non manca il gol. Si tratta della prima rete con la maglia del Benevento per il giocatore italiano, che da inizio stagione non era ancora andato in rete. Sul finale, l’arbitro fischia il calcio di rigore per la Casertana, ma Curcio non trova la rete dal dischetto. Il derby termina così e il Benevento salta avanti fino ad afferrare la quarta posizione in classifica.