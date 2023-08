Serie B: l’Ascoli perde la testa col Cosenza, 3 espulsioni e piceni costretti a giocare in 8

Scene da far west in Serie B, nel match tra Cosenza ed Ascoli. Il match del Marulla infatti ha visto un primo tempo ricco di emozioni, soprattuto di rabbia. Tutti inizia al minuto 15′, quando il Var richiama il fischietto Fourneau a rivedere un possibile fallo di mano in area degli ospiti. E così è, calcio di rigore e vantaggio firmato da Gennaro Tutino. Si arriva al minuto 36′, e Nicola Falasco, sbraccia un po’ troppo su un avversario, vicino all’assistente numero 1: secondo giallo e rosso. Ascoli in 10.

Finito qui? Ma assolutamente no. Appena 5 minuti dopo D’Urso si invola in solitaria verso l’area di rigore avversaria, quando fuori da quello spazio, Buchel lo travolge da ultimo uomo: ovvio cartellino rosso, e Ascoli in 9. Nel lungo recupero della prima frazione poi, il Var richiama nuovamente Forneau, Forte ha infatti tirato una gomitata ad un avversario. Decisione semplicissima: ancora un rosso, e Ascoli che dovrà giocare tutto il secondo tempo addirittura in 8 uomini.