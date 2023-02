Sci freestyle, Deromedis si racconta dopo l’oro: “Mi auguro lo skicross cresca sempre più”

Simone Deromedis ieri ha fatto la storia, conquistando la prima storica medaglia azzurra nello skicross ai Mondiali di Bakuriani, in Georgia. Un oro arrivato al termine di una gara spettacolare e che il 22enne spera possa portare maggiore visibilità alla sua disciplina: “Ho messo la spunta a una delle 3 caselle che ogni atleta sogna di spuntare: Mondiale, Olimpiade e Coppa di cristallo – ha dichiarato in un’intervista concessa alla Fisi -. Quello che mi auguro cambi maggiormente è l’attenzione al movimento dello skicross, che merita maggiore interesse: ma sono certo che sarà così”.

Un successo insperato anche perché giunto a circa un mese da un brutto infortunio alla clavicola: “Fino a quest’anno non avevo avuto problemi seri. Lo scorso novembre ho preso una forte storta alla caviglia sinistra e sono rimasto fermo per un mese. Poi ho fatto un mese di gare e poi mi sono rotto la clavicola, nella seconda gara in Svezia, quando sono caduto nella Big Final. Quindi sono stato operato e sono rientrato giusto per i Mondiali”.

Poi racconta gli inizi: “La prima volta che ho messo gli sci è stato a Predaia, dove c’è solo uno skilift. Ho cominciato tardi con le gare, grazie allo sci club Anaune. Fino a quel punto avevo sciato solo con papà. Facevo sci alpino, ma mi sono sempre piaciute le discipline veloci, i salti. Se c’era da uscire dai pali non mi tiravo certo indietro. Dai 12 ai 16 anni ho continuato così. Poi ho provato lo skicross al Trofeo Topolino di Folgaria e mi sono innamorato. Lì era presente l’allenatore della Nazionale e mi ha invitato a provare con la squadra. Lì ho capito che lo skicross mi dava tutti altri stimoli rispetto allo sci alpino e mi divertiva di più. Ho fatto un anno in giro privatamente, con gli amici, poi sono passato al Comitato Trentino e quindi alla Nazionale: era il 2017/2018.