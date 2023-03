Sci di fondo, sprint Coppa del Mondo Lahti 2023 oggi in tv: orario e streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming della sprint maschile e femminile di Lahti, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Penultima gara sulle nevi finlandesi dopo lo splendido secondo posto di Pellegrino-De Fabiani nella team sprint. Appuntamento oggi, sabato 25 marzo, alle ore 10.30 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 13.

Diretta tv – Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.