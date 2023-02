Resta riservata la prognosi di Alberto Zaccheroni, ricoverato nel reparto di rianimazione all’Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dopo il forte trauma cranico riportato ieri in seguito ad una caduta in casa. Soccorso dai sanitari del 118, al momento non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno chiamato i sanitari, sia la conseguenza di un precedente malore.