Sci alpino, la Coppa del Mondo fa tappa a Levi. Peterlini: “Tanta voglia di ripartire, mi sento al top”

Nel weekend dell’11-12 novembre scatterà a Levi, in Finlandia, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 femminile di sci alpino. Saranno ben otto le atlete azzurre al via nei due slalom, ovvero Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e della debuttante Emilia Mondinelli. “Ci siamo allenate al meglio quest’estate a Ushuaia e negli scorsi giorni in Finlandia. Questa gara è sempre particolare perché bisogna insistere tanto sui piani e poi c’è un bel muro. Abbiamo avuto modo di provare la pista e si può andare forte. Inoltre partirò con un pettorale discreto” ha dichiarato Dalla Mea.

Ottimista anche Peterlini: “Questa pista mi è sempre piaciuta perché è sempre preparata in maniera incredibile e, grazie agli allenamenti fatti qui, abbiamo potuto prendere confidenza. Sono soddisfatta del lavoro effettuato durante la preparazione, mi sento al top sia atleticamente che sugli sci. Sento di potermela giocare alla pari con le rivali e non vedo l’ora di ripartire dopo due anni“. Infine, ha parlato anche Rossetti: “Sto sciando piuttosto in fiducia e, anche se non abbiamo fatto in tempo a fare la sciata in pista, non è mancato il tempo per adattarci. Su questo tracciato non sono mai andata molto forte, ma c’è sempre una prima volta“.