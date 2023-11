Bologna, Lykogiannis: “Europa? Restiamo con i piedi per terra”

Charalampos Lykogiannis si sta ritagliando uno spazio importante nel Bologna di Thiago Motta che è sicuramente la sorpresa di questa Serie A. In questa settimana i rossoblu sono stati proiettati dai medi in un possibile piazzamento in Europa. Il terzino greco ha parlato di questo sogno/possibilità ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS.

Lykogiannis: “Sono molto contento, stiamo facendo un bel campionato e vogliamo continuare così. Ora prepariamo la gara di domenica a Firenze, che non sarà banale. Ho voglia di fare bene. All’Europa però non voglio e non vogliamo pensare adesso, rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo a fare il meglio partita dopo partita. Se il Bologna va in Europa mi dipingo i capelli di rossoblù. Io ho un ottimo rapporto con Thiago Motta: stiamo facendo bene come gruppo. Lui è un grande allenatore, come è stato un grande calciatore; è molto intelligente a gestire la squadra, ci fa lavorare tantissimo, dobbiamo continuare così. È stato molto importante dialogare con Thiago Motta quest’estate. Lui mi ha detto cosa pensa di me e io ho cercato di dimostrare quanto valgo, continuando a lavorare per questa squadra“.