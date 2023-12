Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: gli azzurri convocati per lo slalom di Madonna di Campiglio

Dopo le due prove di gigante in Alta Badia è tempo di slalom per gli uomini di Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Ultime rifiniture a Pozza di Fassa e poi la squadra azzurra si sposterà a Madonna di Campiglio per la storica 3-Tre notturna prenatalizia. Il dt Max Carca ha convocato sette atleti per la gara trentina: Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. L’ultimo podio azzurro sulla 3-Tre risale al 2020 quando Alex Vinatzer – che in questo inizio di stagione ha mostrato enormi progressi in gigante – fu terzo. Degli atleti attualmente in attività, anche Stefano Gross fu terzo, ma nel 2016. L’ultima vittoria italiana invece si deve a Giorgio Rocca, che si impose nel 2005, il suo anno magico.