Scherma, GP fioretto maschile: qualificati al main draw di Shanghai 11 azzurri

Saranno 11 gli azzurri che prenderanno parte al Grand Prix di fioretto maschile di Shanghai, che mette in palio punti per la Qualifica Olimpica individuale a Parigi 2024. Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi erano già ammessi per diritto di ranking. Qualificati invece dopo la fase a gironi Guillaume Bianchi, Giorgio Avola, Damiano Rosatelli e Francesco Ingargiola. I turni di tabellone preliminare ad eliminazione diretta hanno poi premiato anche Davide Filippi, Tommaso Martini ed Edoardo Luperi. Niente da fare invece per Alessio Di Tommaso, battuto nel match decisivo dal francese Savin e dunque eliminato.