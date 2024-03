Scherma, Coppa del Mondo spada maschile Tbilisi 2024: azzurri lontani dal podio in Georgia

Giornata in chiaroscuro per la spada italiana, perché se a Nanchino è un tripudio per la squadra femminile, da Tbilisi – dove è impegnato il team maschile – non arrivano grandi risultati. Federico Vismara è il migliore degli azzurri con il suo nono posto, conquistato con le vittorie sullo statunitense Lawson per 15-10 e sullo spagnolo Romero con il punteggio di 15-12, prima di cedere negli ottavi di finale al cospetto del ceco Rubbes per 15-13. Tredicesima posizione per Filippo Armaleo, al suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Dopo essere partito dalle qualificazioni, lo schermidore ligure ha sconfitto 9-8 il coreano Kweon e si è aggiudicato il debry con Davide Di Veroli, prima di cedere il passo contro il belga Loyola per 7-6. Out al secondo turno Simone Mencarelli e Andrea Santarelli, mentre si era fermato all’esordio Gianpaolo Buzzacchino. Domani il fine settimana in Georgia si conclude con la prova a squadre. L’Italia – già qualificata per Parigi 2024 – schiera Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo, partendo dagli ottavi contro la vincente di Ucraina-Colombia.