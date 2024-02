Sassuolo-Torino, Juric: “Dobbiamo continuare così. Partita difficile, contro di loro sempre delle battaglie”

“Tante cose stanno andando bene in questo periodo, bisogna continuare in questo modo ed essere positivi. Trasformare l’energia in risultati. Ci manca ancora qualcosa nel riuscire a vincere anche le gare in cui non giochiamo troppo bene”. Ivan Juric analizza il momento del suo Torino alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. “Contro di loro sempre delle battaglie. Dionisi è un bravo allenatore e ha tanti giocatori di qualità. A volte le cose non vanno bene, ma sono pericolosi, hanno talento. Sarà difficile, a livello di carattere vorranno dare qualcosa in più”, ammette il tecnico.

Sull’emergenza difensiva: “Le assenze di Schuurs e Buongiorno sono pesanti; Rodriguez ha lavorato a parte quasi tutta la settimana, vediamo se riuscirà ad esserci. Lovato può essere un’opzione”. Sugli altri: “Linetty ha avuto la febbre molto alta, anche Pellegri è stato influenzato”.