Russell Crowe e l’amore per l’Italia e il calcio: “Che squadra tifo? Dai, lo sanno tutti….la Lazio”

Russell Crowe è stato il grande protagonista del giovedì sanremese, ospite di Amadeus al Festival e anche in città. Nel corso della giornata l’attore neozelandese è stato anche negli studi di Rtl 102.5, in cui si è parlato del suo amore per l’Italia e anche della sua fede calcistica. Quando viene interrogato, la risposta è immediata: “Dai, lo sanno tutti…Sono laziale. Potrei diventare matto allo stadio Olimpico di Roma“. Ma non solo la fede laziale, un vero e proprio amore per il Bel Paese: “Verrò in Italia con la band per un grande progetto musicale. Torno a Roma per l’inizio del tour in Italia”. “Ho avuto un colpo di fulmine con Roma e l’Italia. Che bella la Puglia”, racconta in radiovisione.