San Siro: il Comitato Referendum vince il ricorso contro il Comune

Il Comitato Referendum X San Siro ha vinto il ricorso contro il Comune di Milano che, con il Collegio dei Garanti, aveva di fatto bocciato il referendum per salvare lo stadio dall’abbattimento e per ristrutturarlo. A stabilirlo, una sentenza della sezione prima del Tribunale di Milano che ha accertato l’illegittimità della decisione del 26 luglio del 2022 assunta dal Collegio dei Garanti del Comune di Milano sull’ammissibilità delle richieste referendarie proposte dal Comitato promotore del Referendum x San Siro.

La sentenza ha sottolineato, tra le altre cose, come i pareri delle direzioni comunali sui quesiti referendari sono stati trasmessi al comitato in ritardo, a un mese dalla loro richiesta e questo non ha permesso la giusta interlocuzione tra le parti e di fare delle eventuali modifiche. Ecco di seguito le parole dell’avvocato Veronica Dini all’Ansa: “Si rimanda la palla al Comune di Milano ma dando una serie di indicazioni. Quindi dovranno rivalutare la richiesta di referendum, sicuramente per noi è una buona notizia per vari aspetti. Qui non si può pensare di avere sempre decisioni dall’alto senza partecipazione, anche perché il referendum è tutelato a livello costituzionale e noi abbiamo seguito il procedimento del Comune ma il Comitato è stato comunque esautorato”.

E ancora: “Se il nuovo collegio dei Garanti del Comune dovrà seguire quello che gli dice il tribunale sarà più difficile dichiarare il referendum inammissibile, quindi si riparte e confido di interloquire questa volta con il nuovo collegio”.