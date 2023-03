Indonesia non vuole Israele: la Fifa le toglie il Mondiale Under 20

Era di ieri la decisione della Fifa di rinviare il sorteggio dei Mondiali Under 20 dopo la presa di posizione del paese ospitante Indonesia sul non volere Israele nella competizione per motivi politici. Ora la Fifa di decisione ne ha presa un’altra e ben più pesante: “A seguito dell’incontro tra il presidente Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir, la Fifa ha deciso, a causa delle circostanze attuali, di rimuovere l’Indonesia come ospite della Coppa del Mondo Fifa U-20 2023″.