Juventus, buone notizie dall’infermeria: Kostic a disposizione per il Verona

Novità in casa Juventus sulle condizioni di Kostic. L’esterno serbo aveva lasciato il ritiro della nazionale per un’infiammazione del tendine d’achille. Dopo aver svolto i controlli nella giornata di oggi, è stato confermato il cauto ottimismo degli ultimi giorni. Nessuna lesione a livello muscolare o tendineo per il giocatore bianconero, che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di campionato in programma sabato sera allo Stadium contro il Verona. Kostic molto probabilmente non partirà dall’inizio ma sarà verosimilmente utilizzato a gara in corso.