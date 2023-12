Salernitana, Walter Sabatini è il nuovo Direttore Generale della società

Clamoroso ritorno a Salerno. L’U.S. Salernitana 1919 tramite i suoi canali ufficiali ha annunciato di aver conferito l’incarico di Direttore Generale della Società a Walter Sabatini, “icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 21/22″. Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro per provare a risollevare un club che è in un’ultima posizione con 8 punti conquistati in 16 partite finora.