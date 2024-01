Running, al via domenica 4 febbraio la Bergamo21: si corre sul percorso disegnato da Migidio Bourifa

Cresce l’attesa per la Bergamo21, evento FollowYourPassion in programma domenica 4 febbraio che si corre sul percorso cittadino disegnato dal cinque volte campione italiano di maratona Migidio Bourifa. Le distanze previste sono due, ovvero 21,097 km (anche a staffetta) e 10 km, mentre sabato 3 febbraio si terrà l’Urban Night Trail di 12,5 km che inaugurerà il weekend all’insegna del running.

Il tracciato prevede sia partenza che arrivo in centro e vedrà i partecipanti gareggiare per le strade della città bassa, oltre che nell’Accademia della Guardia di Finanza ospitata nella struttura ex Ospedali Civili. Passerà invece dalla Città Alta, con i suoi vicoli e le mura veneziane del XVI secolo Patrimonio UNESCO, l’Urban Night Trail, con gli iscritti che passeranno anche dal castello di San Vigilio. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 31 gennaio sul sito ufficiale della manifestazione (https://followyourpassion.it/bergamo21/), mentre sabato 3 e domenica 4 febbraio, ovvero i giorni di gara, sarà possibile iscriversi alle gare non competitive presso il Marathon Village.