Running: al via il 19 marzo l’Acea Run Rome The Marathon 2023, l’evento più sostenibile d’Italia

Tutto pronto per l’Acea Run Rome The Marathon, evento sportivo certificato Iso20121 in programma a Roma il 19 marzo 2023. Anche quest’anno l’obiettivo di questa manifestazione all’insegna della sostenibilità è ridurre l’impatto ambientale. Non a caso nelle ultime due edizioni, complice il contributo di Banco Alimentare Roma, sono state recuperate 64 tonnellate di materiali. Saranno circa 30mila gli iscritti, divisi tra la maratona, la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina SN4IFUN Run, i quali potranno contribuire al momento dell’iscrizione ad acquistare uno o più alberi dei 3000 che verranno piantati in Guatemala per sostenere l’economia locale.

Un evento che punta dunque alla riduzione dello spreco alimentare, ma anche alla mobilità più sostenibile, alla compensazione delle emissioni di CO2 e al migliore utilizzo delle risorse e dei rifiuti, e per il futuro – si spera – anche al raggiungimento della carbon neutrality. Tutto ciò è possibile grazie alla partnership di Circularity, start up innovativa a capitale 100% italiano che ha lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente e ha sviluppato la prima piattaforma di simbiosi industriale per le imprese in Italia. “L’organizzazione della maratona si è impegnata perché diventasse uno degli eventi sportivi più sostenibili del paese. Questo modello può diventare una best practice da replicare anche per altre manifestazione come le partite di calcio o i concerti” ha spiegato Camilla Colucci, founder e Ceo di Circularity.