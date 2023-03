Davide Astori, un ricordo sempre presente a cinque anni dalla scomparsa

Cinque anni fa, il 4 marzo 2018, il mondo del calcio ma non solo veniva scosso dalla notizia della tragica morte di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina perse la vita in albergo a Udine, alla vigilia del match tra i friulani e i viola, lasciando un vuoto incolmabile. Un dolore grandissimo per la famiglia del calciatore, per i compagni e gli avversari ma anche per migliaia di tifosi che affollarono pochi giorni dopo Firenze in occasione dei funerali.

A distanza di cinque anni, il dolore resta ma è anche bello vedere come il ricordo dell’uomo ancor prima che del calciatore sia ancora vivo. Tante le testimonianze sui social in queste ore, con le stesse società di Serie A che si sono volute stringere intorno alla famiglia Astori. Ovviamente ore particolari a Firenze, dove sta per arrivare il Milan di Stefano Pioli. Proprio uno degli allenatori con cui Astori era più legato. Un ricordo che sfocia anche in una serie di speciali organizzati da Sky Sport, che con interviste e aneddoti vuole contribuire a rendere sempre più vivido il ricordo del capitano viola.

Poco fa, nella conferenza stampa di presentazione di Sampdoria-Salernitana, anche Paulo Sousa ha ricordato il 4 marzo 2018: “Quando abbiamo ricevuto la notizia è stato terribile, tutti camminavano avanti e indietro. E’ stato un dramma che aiuta anche a vivere bene, perchè capisci che non siamo eterni e che dobbiamo goderci ogni momento.”