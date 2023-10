Rugby, WXV: l’Italia piega gli Stati Uniti 30-8 e resta imbattuta

A Città del Capo, la Nazionale femminile di rugby vince il terzo e ultimo match del WXV divisione 2, mettendo K.O. gli Stati Uniti per 30-8. Alle azzurre servivano 25 punti di scarto per superare la Scozia in classifica e ne sono mancati tre per raggiungere l’obiettivo. Resta però una grandiosa prestazione delle atlete, che hanno piegato senza difficoltà le avversarie. L’Italia ha messo a segno cinque mete, attaccando per tutta la durata della partita – e soprattutto sul finale – il territorio avversario. Nonostante la grande vittoria, la Scozia vince il torneo, ma non è prevista la promozione in WXV 1.