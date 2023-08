Rugby, Summer Nations Series: iniziato il raduno azzurro verso la sfida contro la Romania

Iniziato il conto alla rovescia per l’Italrugby verso la sfida contro la Romania, terzo appuntamento estivo degli Azzurri e prima delle due partite casalinghe valide per le Summer Nations Series. Gli azzurri si sono radunati a San Benedetto del Tronto, dove sabato 19 agosto alle 18.30 allo Stadio Riviera delle Palme andrà in scena il match. A partire da domani, lunedì 14 agosto, gli Azzurri inizieranno la marcia di avvicinamento verso la prima delle due partite casalinghe con allenamenti programmati presso il campo da rugby ‘Nelson Mandela’. Nel tardo pomeriggio – presso piazza Giorgini all’interno del SanBeach Street Food Festival – il primo dei diversi momenti di incontri con i tifosi previsti nei prossimi giorni.