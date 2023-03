Friburgo-Juventus, nella notte esplosi petardi davanti all’hotel dei bianconeri

Notte agitata per i calciatori della Juventus, che verso le 4 del mattino sono stati svegliati da una serie di petardi esplosi dinanzi al proprio hotel da alcuni tifosi del Friburgo. L’episodio, riportato da alcuni media tedeschi, è stato confermato da un portavoce del club bianconero. I bianconeri scenderanno in campo stasera alle 18:45 per il ritorno degli ottavi di Europa League.