Rugby, Mondiali Under 20. Italia a Città del Capo, Quattrini: “Onorato di essere il capitano”

La Nazionale Under 20 di rugby di coach Massimo Brunello è sbarcata in Sudafrica, dove a partire da sabato 24 giugno sarà impegnata nel Mondiale di categoria. In vista dell’esordio contro l’Argentina, gli azzurri si sono sistemati nel quartier generale designato per il torneo, il SunSquare Cape Town Gardens Hotel, e hanno cominciato ad acclimatarsi.

“Ad eccezione della pioggia incessante, il contesto è ideale per poter affrontare al meglio questo Mondiale. L’albergo è molto buono, così come la cucina. Per la palestra abbiamo a disposizione una struttura del circuito Virgin, mentre il campo di allenamento è quello di un liceo e risponde bene alle nostre esigenze. Se solo smettesse di piovere…” ha dichiarato il team manager Andrea Saccà.

Entusiasta ed un filo emozionato anche Giovanni Quattrini, tallonatore e skipper dell’Italia, che ha spiegato: “Essere il capitano di questa squadra è stato un onore enorme durante il Sei Nazioni e lo sarà ancora di più in queste settimane, rappresentando il nostro Paese nella massima rassegna mondiale per la nostra categoria“. Quattrini ha poi aggiunto: “Nella nostra testa ora c’è solo l’Argentina. Ci siamo focalizzati sul giocarci quella partita nella maniera più competitiva possibile. Siamo consapevoli che il girone sarà duro e che non possiamo sbagliare nulla, ma non vediamo l’ora di scendere in campo“.