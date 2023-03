Rugby, Lamaro: “Non abbiamo sfruttato le opportunità, andremo in Scozia per vincere”

Michele Lamaro, capitano della Nazionale dell’Italia di rugby, ha commentato la sconfitta per 29-17 contro il Galles nel match della quarta giornata del Sei Nazioni 2023: “Oggi abbiamo pensato a vincere invece che a giocare bene. Purtroppo non siamo riusciti a eseguire al meglio e a questo livello si paga. Abbiamo creato molto ma non siamo riusciti a sfruttare le opportunità, mentre loro hanno gestito la partita come sono abituati a fare“. Lamaro ha poi aggiunto: “Vincere il secondo tempo non basta se poi a fine primo tempo eravamo sotto 22-3. Dobbiamo continuare a lavorare. La partita contro la Scozia sarà la più importante della stagione, andremo lì per vincere“.