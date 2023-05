Roma-Bayer Leverkusen, Mourinho oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Roma, dopo la pesante sconfitta subita in campionato con l’Inter, deve subito voltare pagina ed iniziare a pensare al match contro il Bayer Leverkusen valevole l’andata delle semifinali di Europa League 2022/2023. Una partita importante perché la squadra capitolina va a caccia della seconda semifinale europea consecutiva. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 10 maggio alle ore 14:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

