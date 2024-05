Roland Garros 2024, rientro con vittoria per Jannik Sinner: Eubanks battuto in 3 comodi set

Un esordio soft, come da previsioni, per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. La testa di serie numero due del tabellone si è sbarazzato di Christopher Eubanks nel primo match di giornata sul Suzanne Lenglen con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 in due ore e dodici minuti di gioco. Un Sinner che è stato in grado di controllare il match sin dai primi punti e che soprattutto ha fornito buone sensazioni dal punto di vista fisico. L’azzurro non ha mostrato alcun impedimento nei movimenti per buona parte del match, nel terzo parziale un paio di volte si è toccato l’anca ma a fine partita ha confermato che sta bene. Una vittoria che lo avvicina sempre di più alla prima posizione mondiale: ora Djokovic è costretto ad arrivare almeno in finale per avere una chance di difendere la vetta del ranking ATP a fine torneo. Il percorso di Jannik proseguirà nella giornata di mercoledì contro Richard Gasquet, uscito vincitore dal match d’esordio su Borna Coric.

LA PARTITA – Sin dalle prime fasi del match Eubanks appare in grossa difficoltà nel tenere lo scambio da fondo con Jannik, specialmente quando si trova a colpire dalla parte del rovescio. Lo statunitense commette due doppi falli e cede il servizio nel terzo game, poi lo perd di nuovo nel quinto con l’azzurro che sale avanti 4-1. Qui arriva l’unico momento di difficoltà, con Sinner che perde la battuta e permette all’avversario di tornare in scia fino al 4-3. La frazione non è comunque mai in discussione, con il terzo break che chiude il set sul 6-3.

Jannik schiaccia subito sull’acceleratore anche all’inizio del secondo set, trovando il break a zero nel secondo game. Eubanks riesce in questa frazione a non candare sotto di un doppio break annullado una chance sull’1-4 e nel finale ha anche delle occasioni per rientrare. Sinner concede infatti tre palle break nel game in cui va a servire per il set, ma con due aces e un servizio vincente le annulla tutte prima di chiudere con un altro 6-3.

Un breve calo di concentrazione c'è, perché l'allievo di Vagnozzi e Cahill si ritrova 15-40 anche in apertura di terzo set. Anche in questo caso, però, annulla in totale tre palle break allo statunitense e poi sull'1-1 è lui a strappare la battuta all'avversario. Eubanks riesce a rimanere in scia, sul 3-5 annulla un match point