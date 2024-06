Roland Garros 2024, Arnaldi parte forte poi cede alla distanza: Tsitsipas è ai quarti di finale

Matteo Arnaldi parte forte, ha la possibilità di portarsi avanti due set a zero, ma non la sfrutta. E poi cede alla distanza. Si può riassumere così l’ottavo di finale del Roland Garros contro il greco Stefanos Tsitsipas: il numero nove del mondo rimonta un set di svantaggio e vince la partita con lo score finale di 3-6 7-6(4) 6-2 6-2 dopo tre ore e dieci minuti di battaglia. Ai quarti, martedì, affronterà con tutta probabilità lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per Arnaldi rimane comunque un torneo positivo e da lunedì 10 giugno ci sarà anche il nuovo best ranking al numero 34 della classifica Atp.

PRIMO SET – L’inizio di partita è favorevole all’azzurro che nel game d’apertura rimonta da 15-40, annulla tre palle break (di cui una con un ace di seconda) e comincia a fare gara di testa. Tsitsipas nel quarto game commette qualche errore di troppo e cede per la prima volta la battuta andando sotto per 3-1. Sul servizio del sanremese il greco si costruisce diverse opportunità, ma Matteo è bravo a cancellarle tutte: nel settimo gioco Arnaldi risorge nuovamente da 15-40 e si porta sul 5-2. Nel momento della verità l’azzurro va ancora sotto, stavolta 15-30, ma con un tennis champagne si risolleva e chiude la prima frazione di gioco per 6-3.

SECONDO SET – Ad inizio del secondo parziale Arnaldi salva altre due palle break con Tsitsipas che comincia a spazientirsi per il suo score di 0/7, la partita sembra andare nella direzione dell’azzurro: Matteo gioca un tennis dinamico, preciso, scintillante e vario. E il greco è in grande difficoltà: Tsitsipas nel quinto gioco concede la seconda palla break dell’incontro che gli costa un altro break. L’inerzia è totalmente dalla parte dell’azzurro che, in scioltezza, si porta avanti sul 5-3. Qui succede di tutto e la partita cambia padrone: Arnaldi non sfrutta tre set point in risposta, non uccide la partita e allora poco dopo si ritrova costretto a servire sul 5-4. La pressione è tanta e arriva qualche errore di troppo: un altro set point non sfruttato e Tsitsipas riesce a strappare per la prima volta il servizio al suo avversario, 5-5. Si approda al tie-break dove il greco sul 4-4 piazza l’allungo vincente e rimette tutto in parità: un set pari.

TERZO SET – Di fatto la partita finisce qua. Arnaldi non riesce a replicare il livello dei primi due set e commette diversi errori gratuiti, mentre dall’altra parte della rete Tsitsipas sa che il peggio è passato e si scioglie trovando sempre più soluzioni vincenti. Il break ad inizio terzo set indirizza definitivamente l’incontro, Arnaldi perde nuovamente il servizio nel quinto game e il parziale scivola velocemente sul 6-2 finale.

QUARTO SET – Matteo non riesce a riattaccare la spina, ad inizio quarto set stecca con il diritto sulla palla break e consegna il break nelle mani di Tsitsipas. Di fatto è una dichiarazione di resa che il greco prende al volo e non se la fa sfuggire: in pochi minuti set e partita sono già in saccoccia, 4-0. Matteo toglie lo zero dalla casella dei games vinti nel set, ma altro non può: Tsitsipas non trema e chiude 6-2.