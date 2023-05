Roland Garros 2023, sorteggiate le qualificazioni: sedici azzurri cercano il main draw

Ci siamo, domani lunedì 22 maggio avranno inizio gli incontri dei tabelloni di qualificazione del Roland Garros 2023. Come da tradizione la pattuglia azzurra si presenta molto numerosa ai nastri di partenza: sono 16 tra uomini e donne i nostri rappresentanti che andranno a caccia di un posto nei due main draws del major parigino. Tra gli uomini – dopo l’ingresso diretto in extremis di Matteo Arnaldi – sono tre coloro che sono inclusi tra le teste di serie: Giulio Zeppieri, già qualificatosi lo scorso anno, Francesco Passaro e Raul Brancaccio. Da segnalare l’esordio assoluto in uno slam per Matteo Gigante, così come per Nuria Brancaccio a livello femminile. Con lei, è presente in tabellone anche Lucrezia Stefanini, seconda giocatrice del seeding.

TABELLONE FEMMINILE

TABELLONE MASCHILE