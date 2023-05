Roland Garros 2023: Sakkari ko, bene Sabalenka e Samosnova. I risultati

Esordio ok per la numero due al mondo Arena Sabalenka al Roland Garros 2023. La bielorussa ha battuto in due set l’ucraina Marta Kostyuk (6-3 6-2) e andrà ora a scontrarsi con la connazionale Shymanovich, che si è imposta in tre parziali (6(6)-7 6-3 6-1) contro l’ungherese Udvardy. Brutto ko al primo turno per Zhang, sconfitta 6-1 6-1 dalla polacca Frech, così come per la numero 21 al mondo Linette, che si è arresa in tre set contro la canadese Fernandez (6-3 1-6 6-3), mentre la belga Elise Mertens ha vinto 6-1 6-4 contro la slovacca Hruncakova.

Tra le sorprese anche la sconfitta della numero 8 al mondo Maria Sakkari contro la ceca Muchova, numero 42 al mondo, che si è imposta sul 7-6(5) 7-5. Grande serata in casa Italia con le vittorie di Camila Giorgi, 6-3 6-4 ai danni della francese Cornet, e di Sara Errani, 3-6 6-4 6-2 contro la svizzera Teichmann. Non delude la russa Samosnova, che ha avuto la meglio sul 6-0 6-1 contro la statunitense Volynets.