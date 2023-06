Regolamento Foggia-Lecco finale Playoff Serie C 2022/2023: come funziona in caso di parità

Siamo arrivati all’atto decisivo dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023. Sono rimaste solo due squadre a contendersi la promozione in Serie B e si tratta di Foggia e Lecco. In questo momento si azzerano i piazzamenti nella regular season e conterà soltanto quello che accadrà nelle gare di andata e ritorno, rispettivamente in programma il 13 e il 18 giugno. Il regolamento prevede che, in caso di parità di punteggio complessiva, si procederà dunque con tempi supplementari da 15’ ed eventualmente con i calci di rigore.